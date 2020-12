Znana Slovenka po dveh mesecih videla starše: od veselja ni spala (FOTO)

Slovenska dobrodelnica, ki je te dni zelo zasedena s svojo dobrodelno akcijo zbiranja hrane, je končno videla svoje starše. Na ta trenutek je čakala kar dva meseca in pol. Njena starša sta varovanca Doma počitka v Mengšu in tam so imeli zaradi izrednega stanja v državi zelo omejene obiske. Svoje občutke je delila tudi na facebooku, kjer je zapisala, da od veselja in navdušenja ni mogla spati, saj se je tako veselila snidenja.Dogovorila se je za obisk, ki je trajal pol ure, in to ji pomeni vse na svetu. Objavila je tudi fotografije njihovega srečanja in vse skupaj je bilo res ganljivo.Ana je pred leti javno spregovorila o hudi bolezni, ki je doletela njeno mamo, zbolela je za demenco in še danes o tem aktivno osvešča javnost. V svojem zapisu se je iskreno zahvalila zdravstvenemu osebju, ki se v teh mesecih trudi, da bi bilo našim svojcem čim lažje prebroditi čas brez obiskov.