Znana Slovenka ostro: Iz otrok ustvarjamo generacije debilov

Najbolj znana slovenska kaskaderka se trenutno mudi v deželi vzhajajočega sonca, kjer z možem uživata v slastnih grižljajih, pohajkovanju in spoznavanju novih kultur. Čeprav sta si z možem vzela čas zase, pa Tjaša Perko ne more brez razmišljanja o otrocih. Kot je zapisala na družabnem omrežju, je med potovanjem ugotovila, da ves svet poneumlja otroke in iz njih ustvarja generacije »debilov«. »V resnici sem mislila, da je EU najhujša, je pa ves svet,« je zapisala Perkova in s starši delila tudi nekaj nasvetov, kako vzgojiti bolj samostojne in brihtne otroke.

»Nehajte početi stvari namesto mulcev,« je njen prvi nasvet, naslednje pa bi lahko strnili v »ne dovolite jim uporabe mobilnih telefonov«. Tjaša Perko, ki je tudi sama mama dveh otrok, je namreč prepričana, da otrok v vozičku ne potrebuje risank, prav tako otrokom ni treba dajati telefonov z risankami, medtem ko mama pije kavo, niti med vožnjo v avtomobilu, je prepričana Perkova, ki je zapisa zaključila z: »Na jok mi gre«. In pozvala mlade mame, naj rešijo Slovenijo, saj da so tega povsem zmožne in »dovolj brihtne«.