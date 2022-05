Milena Miklavčič ogorčena: poglejte, kaj jo je spravilo v slabo voljo

Smo v obdobju zaključnih slavij v osnovnih in srednjih šolah. Valete in maturantski plesi so v polnem razcvetu, kot tudi mladina, ki na njih proslavlja zaključek uspešnega šolanja. V petek so se maturanti spet zbrali in množično zaplesali četvorko. Video z dogodka v Ljubljani si oglejte tukaj.

Da pa dogodki maturantov niso le ples in cvetje, je na Twitterju opozorila znana slovenska pisateljica in novinarka Milena Miklavčič, ki je v soboškem parku naletela na pravo razdejanje. Prizori so jo spravili v slabo voljo, ki jo je izlila v ta nekoliko cinični zapis: »Maturanti so se po četvorki odpravili v soboški park na rajanje in poslavljanje od šole. A park danes zjutraj ni bil videti tako veselo. Kaj čmo: pomembno je, da se borijo za čisto vodo, za mir v svetu in za Gretine ideale. Svinjak, ki ga pustijo za seboj, ni več njihov problem.«

Na fotografiji, ki jo je pripela zapisu, je videti enormno število plastenk, očitno pa so med soboški srednješolci precej popularni tudi mini napihljivi bazenčki, ki jih je na »pogorišču žura« ostalo kar lepo število. Upamo, da je drugod po Sloveniji za maturantsko zabavo ostalo manj smeti in da so srednješolci sposobni ne samo opraviti maturo, ampak tudi počistiti za sabo.