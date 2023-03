Znana Slovenka odpovedala koncert: Konkretno me boli

Priljubljena slovenska pevka Eva Boto je zaradi zdravstvenih razlogov morala odpovedati koncert. Kot pravi, si je zadala preveč dela po operaciji modrostnega zoba, kar je povzročilo nekaj zapletov pri okrevanju. To je tudi razlog, zaradi katerega je odpovedala sobotni koncert na Štajerskem, v Rožmarinu.

Eva Boto. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

»Oteklina v ustih je danes napredovala, tudi močno me je začelo boleti in ni videti ravno lepo. Glede na zaplete, ki sem jih imela pred letom dni na drugem modrostnem zobu, ko sem menila, da moram oddelati vse in iti z glavo skozi zid, sem pristala v bolnišnici. Tega si še enkrat ne morem privoščiti,« je dejala svojim sledilcem na instagramu.

Dodala je, da potrebuje še kakšen dan, da dobro okreva, nato pa bo spet lahko nastopila na odru. Vsem, ki so vstopnice kupili, bodo naknadno sporočili nov datum koncerta.