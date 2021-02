Znana Slovenka objavila test za petošolce: To zanje ni primerno

Razloži razliko med debetno in kreditno kartico?

Opiši postopek dviga gotovine na bankomatu.

Kaj je družinski proračun?

Kaj so dividende?

Kaj je vzajemni sklad?

Naštej potrošnikove pravice.

Opiši dobre in slabe navade, ki jih imamo ljudje kot potrošniki.

Glasbenicaje s svojo objavo na facebooku zanetila razburjenje med starši, ki so se z njo večinsko strinjali, da vsebine pouka za gospodinjstvo niso prilagojene petošolcem.»Mi smo v 5. razredu delali francosko solato pri gospodinjstvu, ne pa študirali, kaj so dividende,« je rekel moj brat. Saj človek razume, da je tudi tovrstno opismenjevanje dobro, ampak izrazoslovje in sploh, kaj se bo otroke učil, je pa najbrž že pametno prilagodit njihovi stopnji razumevanja, ali kako,« je Nuška k razmišljanju pozvala svoje sledilce.Objavila je vprašanja za preizkus znanja pri predmetu gospodinjstvo in dala vedeti, da se ji zdijo neprimerna. Desetletniki naj bi se tako morali naučiti osnov ekonomije, bančništva, družinskega proračuna, pravic potrošnikov ...Izpostavljamo nekaj vprašanj za petošolce. Znate odgovoriti?Njena objava je povzročila precej polemike med starši, ki so se spomnili na svoj pouk gospodinjstva, ko so naredili morda skutin namaz in se naučili šivati gumbe. Medtem ko je peščica menila, da z znanjem, ki ga usvaja današnja generacija pri gospodinjstvu, ni nič narobe in da jim bo to znanje nekoč še prav prišlo, pa je po drugi strani prevladalo večinsko mnenje, da je zahtevano znanje preresno za petošolce in ga bodo zaradi učenja na pamet že jutri pozabili.Neka mama je povedala, da se je morala tudi njihova hčerka naučiti vso to terminologijo. In medtem ko so družinsko premišljevali, kako otroku pojasniti pojme iz bančništva in družinskega proračuna, je oče s hčerko podelil pomemben življenjski nasvet: »Edino važno v življenju je, da več zaslužiš, kot potrošiš, potem seveda tudi varčevanje pride v poštev ...«