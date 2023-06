Znana Slovenka objavila, kaj ji je poslal minister Šarec (FOTO)

Nedavno se je v ljubljanskih Stožicah zgodil spektakularni dogodek ob Dnevu Slovenske vojske. Čez dan so potekali dogodki, večerni program pa je poskrbel za koncertno slovesnost, na kateri so nastopili Big band Orkester Slovenske vojske s številnimi slovenskimi glasbenimi zvezdami, kot so Matevž Šalehar - Hamo, Tomi Meglič (Siddharta), Gregor Strasbergar - Štras (MRFY), Maja Keuc - Amaya, Nuška Drašček, Rudi Bučar …

Kot del Orkestra Slovenske vojske je nastopila tudi Nina Klinar, bivša ženi olimpijca Tima Kevina Ravnjaka, ki je kot saksofonistka zaposlena v Slovenski vojski.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Te dni je objavila pismo, ki ji ga je poslal obrambni minister Slovenske vojske Marjan Šarec in v katerem je zapisal (navajamo celotno pismo):

»Dovolite mi, da se vam iskreno zahvalim za izjemen nastop na dogodku Dan Slovenske vojske. Ponosen sem, da se Orkester Slovenske vojske ponaša s tako vrhunskimi glasbeniki in glasbenicami. Prav vsak izmed vas je dodal pravi kamenček v mozaik veličastnega, dih jemajočega dogodka. Hvala, ker s ponosom širite univerzalni jezik glasbe med prebivalke in prebivalce Republike Slovenije in ker ste ponovno pokazali, da vaše srce pod uniformo vsak dan bije za domovino. Želim vam vse dobro in se veselim novih nadaljnjih skupnih uspehov,« je navedeno.

Klinarjeva je pismo komentirala z besedami: »Šef z veliko začetnico.«

Ministrstvo za obrambo naj bi pisma v znak zahvale poslalo vsem, ki so sodelovali pri Dnevu Slovenske vojske.