Znana Slovenka obiskala grob svoje hčerke in ljudem sporočila ... (FOTO)

Oktobra lani je pri desetih letih za vedno zaspala mala, deklica, ki se je rodila s hudo genetsko okvaro in so jo zdravniki že v porodnišnici rekli, da upanja zanjo ni. Njena mamaje na družbenih omrežjih in s svojim Zavodom 13 vseskozi osveščala, kako je živeti s posebnim otrokom, po smrti Sofie pa nadaljuje svoje iskrene zapise in spomine na svojo preminulo hčerko.V najnovejših objavah je Petra sporočila, da gre v nekdanji Sofijin vrtec in da je že pred odhodom vsa solzna. Po srečanju z zaposlenimi v vrtcu je na instagramu pokazala ganljive posnetke izdelkov, ki jih je ustvarjala njena deklica, odtis Sofijine rokice in njeno fotografijo na mapi. Pokazala je tudi številne risbice njenih prijateljčkov, ki so jih skupaj z vzgojiteljicami pripravili njej v spomin. Ob objavah pa ni zajokala sama, temveč številni, ki so si njene objave ogledali.Obiskala je tudi Sofijin grob in ob fotografijah, na katerih so porisani kameni s poslikavo in z zapisi, pripisala: »V srcu ostajaš za vedno z nami.« Sporočila je še: »Hvaležna, da ljudje na Sofijin grob ne nosijo sveč, kot jih prosim.«Sofia je bila deklica, ki tudi pri desetih letih ni ne hodila ne govorila, prav tako pa je tudi slabo videla, a družina je poskrbela, da je imela deklica kljub hudi prizadetosti veliko volje do življenja. Petra je ustanovila Zavod 13 z željo, da posebni otroci ne bi več pritegovali pogledov začudenja, skriti v zavodih, za zidovi hiš, sami v sebi obremenjeni s starši, ki jih je njihova diagnoza potolkla.