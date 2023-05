Znana Slovenka ob Stavrosovi smrti objavila ganljiv zapis: To je grozna izguba za celoten glasbeni svet!

Kot smo že zapisali, je po težki bolezni umrl priljubljeni hrvaški pevec Jasmin Stavros. Umrl je v starosti 68 let v kliniki za pljučne bolezni Jordanovac . Njegova kariera je trajala pet desetletij, izvedel je tudi po 120 koncertov na leto.

Žalujejo tudi v Sloveniji

S pokojnim pevcem zabavne glasbe je dolga leta uspešno sodelovala tudi Kaly Kolonič, znana po izvrstni organizaciji zabavnih prireditev in koncertov, med drugim je skrbela tudi za Stavrosovo promocijo. »Vsi smo upali in skupaj z njim molili za njegovo ozdravitev, tudi po težkih diagnozah, ki so jih postavili zdravniki, da se je kostni rak razširil po telesu. Res je težko, ko izgubiš človeka, ki je bil tvoj prijatelj in ne samo tvoj izvajalec. Nikoli nisem bila samo njegova PR-ovka, bil je človek, ki ti je dal vedeti, da si pomemben del njegove kariere, in ki ti je z veseljem odprl vrata v svojo hišo. V teh dolgih letih sva veliko doživela skupaj, toliko projektov, novih pesmi, albumov, koncertov … Jasmin je bil takšen profesionalec, da bi ga lahko iskali z lupo na balkanski sceni. Pomemben mu je bil vsak detajl. Bil je profesionalec in vedno je dal ljudem veliko več, kot so pričakovali. Na odru je vedno živel za publiko, dal jim je celega sebe. To je bila njegova hrana in resnično, kar je najraje počel v življenju. Živel je za glasbo in umrl je z glasbo, v petju tudi v bolnišnici ob svojih zadnjih trenutkih. V zasebnosti je bil ponižen, pobožen, verjel je v Boga in v poslanstvo in talent, ki mu ga je položil v zibelko. Rad je imel morje in ribarjenje, rad je imel prijatelje in za vedno je ostal malo skrivnosten. Bil je resnično eden izmed največjih in to je grozna izguba za celoten glasbeni svet!« se je v ganljivem zapisu oglasila na facebooku.

Od prijatelja se poslavlja tudi soproga legendarnega pevca Daniela Popovića, Aleksandra: »Ne morem verjet, odšla je še ena legenda. Počivaj v miru kolega, 'tuga' do neba. Vedno boš v mojem in Danielovem srcu kot velik glasbenik, prijatelj, kolega ...«

Žaluje tudi legendarni slovenski izvajalec Božidar Wolfand Wolf. »RIP Jasmin Stavros, 40 let poznanstva in skupno preživetih trenutkov se bom vedno spominjal. Pogrešali te bomo prijatelj,« se je poslovil od dolgoletnega prijatelja.

Slovenski producent, DJ, zbiratelj, glasbeni poznavalec ... Denis Poštrak pa je zapisal: »Jasmin Stavros je bil zame več kot 'navaden' glasbenik. Spadal je v ožji krog ljudi, ki so vplivali name. Leta 2019 sem ga gostil na Moč glasbe nas združuje in čeprav sem že pred tem gostil številna velika imena, mi je njegovo gostovanje posebej pri srcu. Pogrešal bom njegove fenomenalne zabave. Hkrati pa se sprašujem o prihodnosti zabavne glasbe. Legende nas zapuščajo in vedno manj je takšnih izvajalcev, ki lahko na koncertu izvajajo samo svoje pesmi. Odpočij si, Staki. Tvoje pesmi bodo vedno na moji playlisti.​«

»Žalosten dan za zabavno glasbo. Zdaj si šel tudi za Rajkom Dujmićem (Novi fosili), za katerim si neutolažljivo jokal, ko sva snemala spominsko oddajo, in končno bosta lahko skupaj zapela vajino pesem Kad se prijatelji rastaju ... Zbogom, Staki, hvala za bližino, za zgodbe, fešte ...,« žaluje glasbena urednica Radia Aktual in voditeljica Anita Gošte.

Megazvezdnik je postal po tretjem albumu

Spomnimo, Jasmin Stavros, rojen kot Milo Vasić, je bil znan po pesmih Umoran sam, Dao bih sto Amerika, Kad se prijatelji rastaju ... »Megazvezdnik sem postal, torej kot pevec sem se uveljavil po tretjem albumu Ljubio sam anđela leta 1989, ko sta izšli uspešnici Umoran sam in Dao bi sto Amerika. Potem se je vse obrnilo. Potem so me vsi jemali resno, tako kritiki kot občinstvo. Potem se mi je odprlo polje in takrat sem začel zelo veliko nastopati,« je v začetku leta povedal v intervjuju za Slobodno Dalmacijo.