je s svojo hčerjo, ki se je rodila z redko gensko napako, javnost ozaveščala o drugačnih in posebnih otrocih. Oktobra je deklica za vedno zaprla oči, danes pa bi praznovala svoj 10. rojstni dan. Greinerjeva se je na hčer spomnila z ganljivim zapisom in serijo čudovitih skupnih fotografij (nelektorirano).»Danes imaš 10 let, ampak 'hvala, da si bila in odšla', bom zmogla napisati kdaj kasneje. Danes me pusti le, da postanem na lastnem pogorišču tvoje bogate dediščine. Ta trenutek si želim, da bi te lahko objela le še enkrat. Te zavrtela pod disco lučko in seveda ob tonih kakšne izmed skladb iz '80. Ti bi se smejala in jaz te ne bi nehala poljubljati. Za hip bi se zazdelo, da se je čas ustavil in midve bi se zlili v veličastno podobo enosti. Povej, bo to kdaj spet mogoče?«