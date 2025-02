Znana Slovenka ob 48. rojstnem dnevu odvrgla oblačila! Jerca je pokazala skoraj vse (FOTO)

Antropologinja in publicistka Jerca Legan danes praznuje 48. rojstni dan. Ob tej priložnosti je na družbenih omrežjih objavila drzne fotografije in jih pospremila s sporočilom o odpornosti in notranji moči. Serija fotografij v kopalkah brez zadržkov pokaže njeno samozavest in sprejemanje same sebe.

»Odpornost je v globini izzivov, iz težav zrastejo čudeži. Hvala, življenje, za moč, da sem se lahko vrnila k sebi!« je zapisala in ob tem objavila tudi angleško različico sporočila.

Iz zapisa je jasno, da se ne boji življenjskih preizkušenj, temveč jih sprejema kot del svoje poti. Pod objavo se vrstijo čestitke, kot se za rojstni dan spodobi.

Jerca Legan je znana po svoji neposrednosti in karizmi, njena objava pa dokazuje, da ostaja zvesta sama sebi – in to z veliko mero samozavesti!

Preberite še: