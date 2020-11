Znana Slovenka o spontanem splavu: Izkušnja je bila grozna

Radijska voditeljica in vplivnicaje pred kratkim razkrila novico, da je v veselem pričakovanju. V začetku aprila namreč pričakuje svojega prvega otročka in s partnerjemsta več kot navdušena. Pot do uspešne nosečnosti pa je bila vse prej kot enostavna. Vedno iskrena Jerica je s svojimi sledilci delila nekaj nasvetov in delček svoje grenko-sladke izkušnje z nosečnostjo.Svojim sledilcem je svetovala, da naj se ob težavah z zanositvijo ne zatekajo k preračunavanjem in naj ne seksajo samo zato, ker mislijo da morajo. Kot je še razkrila, je najbolj pomembno, da sprejmeš sebe in partnerja z vsemi napakami. Sama kar nekaj časa ni vedela ali ji bo materinstvo usojeno ali ne. Lansko leto je prestala splav pred vgnezitvijo in izkušnja je bila po njenih besedah grozna. Vsem je še odsvetovala kakršnokoli brskanje po spletu, saj te to po njenih besedah še bolj spravi v slabo voljo.