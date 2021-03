Znana Slovenka o mami v Masterchefu: Verjamem, da bo 'prikuhala' daleč

FOTO: Pro Plus

Kmalu na televizijske zaslone prihaja nova sezona kuharskega šova Masterchef. Za mamljivih 50 tisočakov se bo tokrat borilo 16 tekmovalcev. Ustvarjalci oddaje so že razkrili, da bo to ena izmed najbolj prijateljskih sezon doslej. Medtem ko smo bili v preteklosti vajeni, da so bili udeleženci tudi kakšni znani obrazi, pa tokrat ne bo tako.Bo pa tekmovala in svoje kuharske sposobnosti dokazovala mati slovenske junakinje resničnostnih šovov»Navdušena sem nad tem, da gre mami v šov! Masterchef je edini šov, v katerega si je res želela iti in videti, kako je kuhati pod pritiskom in pod drobnogledom velikih kuharskih mojstrov, kot soin,« je dejala Lara. Ker se sama dobro znajde pred kamerami, smo jo vprašali, ali ji je dala kakšne nasvete. »Seveda. Prvi je bil, naj uživa maksimalno, doživi izkušnjo na polno, spozna nove ljudi, prijatelje, se nauči novih trikov kuhanja (in jih prenese name, obe namreč res radi kuhava in ustvarjava) in pa seveda, naj bo previdna z ljudmi, to je le tekma za bogato nagrado. Ampak verjamem v njo, čeprav ji zna postati precej težko, saj je njeno življenje že nekaj let rutina 'dom-služba' ampak verjamem, da bo zmogla prikuhati zelo daleč. Skratka, ponosna sem na njeno odločitev in upam, da se ji odpre nov svet.«​V predstavitvi je Irena povedala, da se je prvič s kuhalnico srečala pri kakšnih petih letih, ko si je ocvrla jajčka na oko. Njena prva kuharska mojstrovina je bila jabolčna čežana z vkuhanim pudingom na keksih albert, pokrita s sladko smetano. Najraje pripravlja pražen krompir z dodatki in meni, da se bo od vseh sodnikov najbolje ujela s