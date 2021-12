Znana Slovenka nezaželena oseba v Srbiji? Ji bodo prepovedali vstop v državo?

Slovenka Denise Dame, ki je tekmovalka srbskega šova Zadruga, je med pretepom tako močno odrinila sotekmovalko Sandro Čaprić, da je ta pri padcu omedlela. Slovenko so kaznovali s trimesečnim honorarjem, piše srbski portal Svet&Scandal.

Denise se je sotekmovalki opravičila in ji je žal, da se je nesreča zgodila, a ji Sandrina družina noče oprostiti. Kot je izvedel omenjeni medij, so starši poškodovane proti Denise vložili tožbo in od pregona ne bodo odstopili, dokler Slovenki ne bodo prepovedali vstopa v Srbijo zaradi nasilja nad sotekmovalko in pevko Sandro.

Denise je bila jezna, ker ji je Sandra vzela nekaj stvari. Med prerivanjem jo je potisnila in temnolaska je padla na trde ploščice. »Si normalna? Zdaj boš diskvalificirana. /.../ Gotova je. Lahko bi jo ubila. Crkni, ku***!« je na Denise kričal sotekmovalec. Naša starleta je bila vidno v šoku. Med celo dramo je ponavljala le en stavek: »Naj pusti pri miru moje stvari.«

Sandro so odpeljali reševalci. Čeprav sta Sandra in Denise spor zgladili, pa Sandrini starši prek tega ne morejo, saj so doživeli prevelik stres, piše portal. Sandrini teti je ob posnetku iz šova, ko je videla, da njena nečakinja nezavestna leži na tleh, tako narasel tlak, da je menda morala v bolnišnico.