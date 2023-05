Znana Slovenka ne skriva, ali bi rada zibala (FOTO)

36-letna Katarina Benček, ki jo lahko spremljamo v šovu Super par na komercialni televiziji skupaj z njenim dolgoletnim partnerjem Markom Pavlovičem (43), je odgovorila na vprašanje sledilke, ali razmišljata o tem, da bi imela otroke.

»Če bi me vprašali še pred petimi leti, bi rekla 'no go' (ne bo šlo), danes pa že dopuščam tudi ti možnost. Bomo videli. Ne želim si nobenega pritiska in se imava (z Markom) tudi tako fajn,« je dejala. Za zdaj torej nič ne kaže na to, da bi lahko že letos zibala.