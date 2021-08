Znana Slovenka na morju ujeta v tangicah (FOTO)

Ana Pusovnik se zabava v Budvi. FOTO: Instagram

Korošica, ki smo jo spoznali v šovu Sanjski moški, je znova pritegnila pozornost. Trenutno se mudi v Budvi, ki slovi po pestrem nočnem in dnevnem dogajanju. Ana je na instagramu objavila video, kako se zabava in poplesuje v zapeljivih kopalkah.Ana je pred mesecem dni doživela neprijetno presenečenje, saj je čez noč ostala brez svojega profila. »Zgodilo se je naslednje: zjutraj sem se zbudila in mojega instagramskega profila ni bilo več. Zdaj sem si naredila novega in ne vem, ali bom dobila nazaj svojega starega,« je takrat dejala. Na začasnem, ki bo morda postal trajni, ima trenutno več kot 12.000 sledilcev.