Znana Slovenka na koncertu Severine padla v jok in odšla domov (FOTO)

Podjetnica Petra Parovel v zadnjem tednu – tako kot mnogi Slovenci in Slovenke – z zaskrbljenostjo spremlja dogajanje na Krasu. O tem tudi poroča na instagramu, kjer je tudi pozivala k pomoči gasilcem, ki so se tam borili z ognjem. V soboto zvečer je sporočila, da se je udeležila koncerta Severine v Portorožu in da jo je razveselila vremenska napoved za prihodnje dni, saj je bil za ponoči na območju Krasa napovedan dež. A kmalu je aplikacija za napoved vremena pokazala drugačno napoved, in sicer noč brez padavin. To jo je tako vrglo iz tira, da je odšla s koncerta in se odpravila proti domu.

»Sredi koncerta sem začela jokat in nisem mogla nehat. /.../ Sem raje šla. Ne morem žurat, ko imam v glavi, kaj se tam dogaja,« je zapisala v zavedanju, da se bo to morda komu zdelo noro.

Toda prvotne napovedi so se vendarle uresničile, saj je okoli 4. ure območje Krasa zajel dež, čeprav žal večjega učinka ni bilo. O tamkajšnjem dogajanju poročamo v članku na tej povezavi.