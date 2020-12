Znana Slovenka končno razkrila ime prvorojenca in delila prisrčne utrinke (FOTO)

V začetku je na svet prijokal sin znanih Slovencev. Prvega skupnega potomca sta se razveselila televizijski voditelj in urednik na Planet TVin novinarka, ki sta se pred približno dvema letoma zaročila. »Nocoj se je iz najinih src v ta naš mali nori svet prebudilo čisto majhno, nedolžno in čudovito novo bitje. Nepopisan list, z nešteto možnostmi, da z ljubeznijo, ki jo prinaša s seboj, vse okoli sebe spremeni na bolje,« je takrat veselo novico sporočil Mirko, ki ima iz prejšnjega zakona že dva otroka.Sedaj se je oglasila še prikupna mlada mamica Kaja, ki je s sledilci delila nekaj utrinkov svoje nove vloge. Razkrila pa je tudi malčkovo ime, ki je bilo do sedaj neznano. Fantku sta nadela ime Maksi in Kaja je delila fotografije s prvega prvega fotografskega doživetja, kjer je ovekovečila spomin na to malo bitje. Priznala je, da je vsak dan bolj zaljubljena v svojega prvorojenca.