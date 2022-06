Znana Slovenka ju je ostrigla (FOTO)

Ivica Vergan, pevka Primorskih fantov, se je pred kratkim lotila zelo nenavadnega opravila, sama je namreč ostrigla svoji ovčki, samičko Polko in samčka z imenom Valček. V zadnjem času je namreč ovčkama precej zrasla dlaka, in ker Ivica živi na Primorskem, kjer so ta čas temperature že precej visoke, sta se ji začeli smiliti, saj jima je bilo že precej vroče.

In rezultat: ne bo jima več vroče.

»Dva meseca sem čakala, da bi mi prišli ostrič ovčki, ki jima je zdaj že res zelo vroče. A mojstrov nisem in nisem dočakala, zato sem se odločila, da to uredim kar sama. Če že strižem celo družino, ni vraga, da mi ne bi uspelo še teh dveh ovc. No, in rezultat je tu,« nam je zaupala simpatična Ivica, ki ima na svoji domačiji v Plavju tudi kokoške in psička Karija; slednji je striženje budno nadzoroval.

Sicer pa Ivica vdano skrbi za to, da bo pri hiši veliko domače zelenjave, iz katere pripravlja okusne jedi. Nasploh se je v minulih dveh koronskih letih, ko nastopov ni bilo v izobilju, še bolj posvečala delu okoli hiše, pri čemer ji izdatno pomaga sin Maksim, prav tako član Primorskih fantov.

A letos se jim koledar z nastopi pridno polni, nedavno so izdali novo zgoščenko z naslovom Plavaj mi, barčica moja, kar je naslov valčka, s katerim se je skupina pred tremi leti predstavila na 28. vurberškem festivalu. Poleg njega je na zgoščenki še deset polk in valčkov, ki so med poslušalci zelo priljubljeni tudi zato, ker zvenijo v tipičnem primorskem narečju.

Primorski fantje so bili lani tudi na festivalu v Števerjanu, letos pa jih čaka več nastopov.

Prva priložnost, da Primorske fante vidite in slišite v živo, bo že 19. junija, ko bodo igrali na prireditvi Skup armonikaši, in to v Permanih na Hrvaškem, kjer ima svojo šolo harmonike Niko Poles, njihov harmonikar.