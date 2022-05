Znana Slovenka je vsak večer poslušala isto glasbo in jedla enako večerjo

Voditeljica, komunikacijska trenerka in podjetnica Saša Einsiedler ima veliko družino petih otrok. To pomeni pet malčkov, pet šolarjev in pet maturantov, ki se vrstijo drug za drugim. »Za menoj je že tretji maturantski ples. Tokrat mi je bilo še bolj všeč to, da je potekal v Festivalni dvorani, v kateri sem jaz pred mnogimi leti vodila ogromno maturantskih plesov, tudi po 20 na mesec ali več. Takrat sem vsak večer poslušala isto glasbo, jedla enako večerjo in komaj sem čakala, da se sezona zaključi,« je povedala Saša, ki pa je na zadnjih treh plesih bila le kot mama.

Ponosna Saša s sinom na maturantskem plesu. FOTO: Saša Einsiedler

»Najbolj sem bila vznemirjena, ko je imela maturantski ples moja hči. Takrat je ona tudi vodila program in bila sem zelo ponosna. Res pa je, da sta bila prva dva na Gospodarskem razstavišču in se intimnost zaradi velikega prostora, malce izgubi. Tudi drugič sem bila vznemirjena, ker sem prvič doživela ples s starši in sem lahko plesala s sinom, čeprav je imel veliko mikrofon v rokah in povezoval dogajanje. Tokrat, tretjič, pa je bilo vse v manjšem prostoru in mi je bilo bolj všeč. Tudi tokrat sem s sinom zaplesala dunajski valček. Že s fotografij in posnetkov se vidi, kako sem žarela, dobesedno, ker je bilo tudi vroče, pa od ponosa in zadovoljstva nad svojim delom in vložkom svojih otrok. Sedaj moram pospremiti še dve deklici. Tam bo verjetno bolj blestel oče, ko bo plesal z njima. Sem pa zelo ponosna mama, na svoje otroke in tudi nase, da sem jim pomagala in jim še pomagam postati dobri ljudje.«