Znana Slovenka je šla pod nož, zdaj je še bolj vroča (FOTO)

Zmagovalka slovenskega Exatlona Marjanca Polutnik ni več takšna, kot smo jo spremljali v šovu. Svojim sledilcem je že pred več tedni razkrila, da se je odločila za povečanje prsi. Pod nož je šla na valentinovo, skupaj s kirurgom pa sta se odločila, da bo imela košarico C. Po posegu ni smela biti fizično aktivna in ni smela obremenjevati zgornjega dela, zdaj pa je končno lahko skočila tudi v športno opravo in pokazala, kakšno je njeno bujnejše oprsje v športnem topu.

Marjanca Polutnik. FOTO: Instagram

Pred povečavo je Marjanca priznala, da je bila to njena skrita želja že od 18. leta starosti. »Svoje telo imam rada, skrbim zanj, treniram. Prav zaradi športa in genetike pa nikoli nisem imela velikih prsi (kar je tudi super, saj niso moteče), na drugi strani pa imam svoj del življenja pred kamero, kjer si včasih 'po tiho rečem: joj, zakaj nimam večjih ...«

Za našo spletno stran je razkrila, da to ni edini estetski popravek na njej – ima tudi polnila v ustnicah.