Znana Slovenka je postala Aleševa nevesta. Ste jo videli v beli poročni obleki? (FOTO)

Zabavni šov Poroka na prvi pogled drvi proti koncu. Nekaterim parom je uspelo najti skupni jezik, drugim žal ne. Tako so mnogi že izstopili iz igre za ljubezen. Pred časom tudi Aleš, vendar so ga v šov vrnili in ponovno poročili.

Njegova prejšnja poroka se je klavrno končala, zdaj pa je dobil novo priložnost. Poročil, seveda le v oddaji, se je z vsem dobro znano svetlolasko Anno Paynich. Pred tem šovom smo jo gledali v Kmetiji, pa tudi Masterchefu. Prav v zadnjem je razkrila: »Doma najraje kuham gola in v svojem unikatnem predpasniku iz živalskih vzorcev, ker se tako najbolj prvinsko povežem s svojo hrano. Seveda pa imam na roki zaščitno rokavičko, tudi unikatno.«

Očitno se nam obeta precej zanimivo dogajanje.