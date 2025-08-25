Znana Slovenka je ljubezen iskala v šovu, zdaj se je poročila v Srbiji (FOTO)

Nino Savnik je širna Slovenija spoznala v šovu Sanjski moški, kjer se je potegovala za naklonjenost Gregorja Čeglaja. Kljub temu da v omenjenem šovu ljubezni ni našla, se je to zgodilo kmalu po koncu snemanja šova.

Pred štirimi leti ji je namreč srce ogrel Stefan, s katerim sta se na Bledu zaročila malo pred 3. obletnico. Usodni 'da' pa sta dahnila minuli vikend v Srbiji, od koder sicer prihaja novopečeni ženin. Med svati je bila tudi Anja Širovnik, ki je takrat v Sanjskem moškem dobila zmagovalno vrtnico.

Nina nam je pred časom že razkrila, zakaj sta se odločila za poroko v Srbiji. Kot je dejala, je šlo za čisto logistična odločitev, saj je imel Stefan dvakrat več gostov kot ona. »Lažje bo goste iz Slovenije namestiti v tamkajšnji hotel kot pa pol Srbije namestiti v Sloveniji,« je pojasnila.