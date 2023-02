Znana Slovenka javno izlila čustva: Najini zadnji dnevi v dvoje

Priljubljena slovenska vplivnica in vlogerka Lea Filipovič, ki ustvarja pod imenom Lepa afna, je lani sporočila veselo novico, da s partnerjem Anžetom Leskovarjem pričakujeta otroka. Veselo novico je sporočila med dopustom, objavila pa je tudi posnetek, kako Anže poljublja njen nosečniški trebušček, in zapisala, da je otrok že zdaj zelo ljubljen.

Lea je nato o začetkih nosečnosti spregovorila tudi na spletnih omrežjih, kjer je priznala, da je v devetih nebesih. »To je bil naval čustev, ki so me preplavila. Nikoli se nisem počutila tako srečno,« je iskreno priznala, kako se je počutila, ko je test pokazal, da je noseča.

Meseci minevajo in parček že odšteva dneve do predvidenega datuma poroda. Ob tej priložnosti je na instagramu objavila čudovito nosečniško fotografijo, ob njej pa svojemu srčnemu izbrancu namenila besede, ki sežejo do srca.