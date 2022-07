Zanjo vplivnež ni nekdo, ki ima na deset tisoče sledilcev (VIDEO)

Pevka in radijska voditeljica Eva Boto je združila moči z vplivnico Niko Krmec, ki ji na instagramu sledi več kot 64.000 sledilcev.

Pravi in najboljši vplivneži so v resnici starši, učitelji, mentorji v službi ...



Gre za pesem Nočem, da greš, ki že ima videopodobo, pesem pa je produciral Žan Serčič, scenaristka in režiserka spota pa je prav Nika.

Zanimalo nas je, kako je Eva pravzaprav začela sodelovati z Niko?

»Pred nedavnim sva z Davidom Amarom govorila o Nikini kreativi in idejah in takoj, ko sem začela razmišljati o vizualni podobi pesmi, sem se spomnila nanjo in jo poklicala. Javila se je v petih sekundah in bila takoj za. Ko je poslala okviren scenarij, sem rekla: To je to... Naj pa še dodam, da se je odlično izkazala tudi v vlogi režiserke, iskreno, jaz sem jo na snemanju občudovala. Sproščena, iznajdljiva, vse ji je bilo jasno, kako in kaj, statiste/igralce je tako dobro usmerjala, da so se ob njej vsi počutili super. Pohvale so letele z vseh strani,«.

Pa se Eva Boto sama vidi kot vplivnica?

»Jaz se vidim edino kot Eva. Tako malo štorasto in iskreno pevko, ki ima res rada to, kar dela. Vesela pa sem, če sem komu vzor ali navdih. Pa naj bodo to tisti, ki ljubiteljsko pojejo pod prho, ali pa moji učenci petja, s katerimi rada delim vse, kar znam.«

In Evina definicija slovenske vplivnice?

»Za mene je vplivnež nekdo, ki s svojim dejanji, vrednotami, načinom razmišljanja, talenti, znanjem ali pa izjemnim smislom za humor vpliva na to, da je življenje drugih lepše in boljše. Lahko je to strasten kuhar, ki razkriva recepte in vpliva na to, da zna več ljudi poširati jajce, zabavna mamica, ki pripoveduje zgodbe iz svojega življenja in nas nasmeji, strasten trener, ki nam pomaga hujšati ... Tržniki se sicer ne bi strinjali z mano, a zame vplivnež ni nujno nekdo, ki ima na deset tisoče sledilcev. Pravi in najboljši vplivneži so v resnici starši, učitelji, mentorji v službi ...«