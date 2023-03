Znana Slovenka izlila svojo dušo: pobeg v tujino ji ni prinesel tistega, kar je iskala

»Težko najdem besede, ki bi opisale občutke ob vračanju domov. Zadnje tri mesece sem doživela ogromno stvari, ki jih nisem delila z vami. Kljub vsem čudovitim trenutkom na fotografijah sem doživljala ogromno stisk, ki jih je bilo veliko težje predelati tako daleč od doma. Predvsem pa to, da sem ponovno ugotovila, kako pomembno je svoje telo in svoje zdravje postaviti na prvo mesto.«

S temi besedami je svojo vrnitev v Slovenijo pospremila pevka Gaja Prestor. V nadaljevanju je priznala, da se zadnja dva meseca ne počuti najbolje in da bo njen prihod domov še toliko lažji.

»Potovanje pa mi je dalo ogromno perspektive na stvari, ki so se do zdaj dogajale v mojem življenju. Katera dejanja dejansko štejejo in za katere stvari se je vredno boriti. Večina ljudi misli, da pobeg v tujino prinese, da tvoji problemi čudežno izginejo - pa je ravno obratno. Takrat si še najbolj izpostavljen temu, kar te stiska in duši.«

Dodala je, da vsak dan bolj ceni ljudi okoli sebe, ki so ji blizu in dodala, da ni lepšega, kot biti, obkrožen z ljudmi, ki te polnijo. »Spet postavljam sebe na prvo mesto, pred vsemi pričakovanji. Pripravljena sem na spremembe, ki mi jih bo prineslo novo obdobje v življenju.«