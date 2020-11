Znana Slovenka iskreno o spolnem odnosu, bolečinah in zamujanju menstruacije (VIDEO)

Beovićeva svari: Situacija je v bolnišnicah na zgornjem robu

Včeraj so v Sloveniji opravili 6.340 testov in potrdili 1.612 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je največ bolnikov v enem dnevu do zdaj, in sicer 34. V bolnišnicah se je zdravilo 1.084 covidnih bolnikov, med njimi 178 na oddelkih za intenzivno nego, kar je deset več kot dan prej. Kot je pojasnila infektologinja in vodja strokovne skupine za covid 19 pri ministrstvu za