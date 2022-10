Znana Slovenka ima dovolj: vse moške, ki ji pišejo, bo javno osramotila (FOTO)

Podjetnica in tekmovalka v prvi sezoni oddaje Sanjski moški Carmen Osovnikar je na svojem Instagramu zelo aktivna. Pravkar se je vrnila z dopusta na Malti in objavila popolnoma novo fotografijo njene pričeske, ki je povsem drugačna kot smo je bili vajeni z malih ekranov. Po 27 letih se je postrigla na kratko in obdržala svojo temno barvo las.

Jo je pa te dni razjezilo pisanje nekaterih moških, ki očitno niso najbolj spodobnim in poslala jim je jasno sporočilo. »Vsak moški, ki mi bo pisal, ga javno objavim!« je bilo jasno njeno sporočilo.