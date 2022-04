Znana Slovenka: Grdo so me »zlorabili« (FOTO)

Vse več domačih in tujih znanih osebnosti je žrtev spletnih prevar in goljufov. Že večkrat smo poročali, da se na družbenih omrežjih pojavljajo lažni profili znanih Slovencev, ki obljubljajo finančne nagrade. Tokrat pa je podobno izkušnjo doživela tudi komičarka in žirantka v šovu Znan obraz ima svoj glas Ana Maria Mitič.

»Vsi, ki me kontaktirate, če res deluje ta metoda, ki jo oglašujem.. Jaz ne oglašujem ničesar. To je prevara. Prosim ne nasedajte in ne kupujte ničesar, karkoli vam že ponujajo – tablete, sirupe ...« je povedala na instagramu. Pri tem se je pošalila, da je pri hujšanju njej pomagalo le vsaj 10 tisoč korakov na dan, pomanjkanje spanja in »en mini dojenček – osebni trenerček«.

Ana Maria pa ni edina, ki se ji je zgodilo, da so nepridipravi zlorabili njeno ime. Seznam znanih je precej dolg, na njem pa najdemo imena, kot so Rebeka Dremelj, Marko Potrč, Tilen Artač, Denis Avdić, Ana Žontar Kristanc, Goran Hrvačanin.