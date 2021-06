Znana Slovenka divjala po cesti, ustavili so jo policisti (FOTO)

Ustavili so jo policisti. FOTO: Instagram, posnetek zaslona

Obtičala je v gneči. FOTO: Instagram, posnetek zaslona

je pred dnevi predstavila svojo novo pesem Ti z mano znaš in sledilcem obljubila, da bo objavila nekaj »štorij« iz zakulisja snemanja. Simpatična Štajerka je na dan snemanja morala vstati sredi noči, da bi karseda dobro izkoristili snemalni dan. A nekaj časa so Alyi ukradli tudi policisti, ki so jo ustavili na avtocesti med Mariborom in Obalo. Vzrok? Prehitra vožnja.Kot je na instagramu povedala Alya, so jo policisti ustavili zaradi prehitre vožnje. Kot pravi je na avtocesti vozila 140 km/h, medtem ko je zgornja omejitev 130 km/h. K sreči jo je odnesla brez globe, a brez policijskega opozorila ni šlo. Policisti so voznici še nekaj časa sledili, sta povedali Alya in njena prijateljica v avtu.Pot se je pozneje zavlekla tudi zaradi zastoja na cesti, a ekipi to ni vzelo volje in zadovoljstva pri snemanju novega spota. Po vsem sodeč, pa se je Alya po napornem dnevu še isti dan vrnila domov. Počitka zanjo ni bilo, novim peripetijam pa tudi ni bilo konca. Tik pred odhodom iz Fiese v Maribor je namreč ugotovila, da je založila avtomobilske ključe.