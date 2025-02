Znana Slovenka z ganljivo izpovedjo: »Ves čas sem imela občutek, da bo hudo, priznam – bilo me je strah«

Ksenija Kranjec, Laura Beranič in Ana Pusovnik so bile nekoč dobre prijateljice, ki so skupaj nastopale v resničnostnih šovih in si gradile kariere na platformi OnlyFans.

Njihov odnos se je začel krhati pred nekaj leti, ko so se pojavile prve obtožbe o zlorabi podatkov, lažnih prijavah in nadlegovanju.

Laura je takrat trdila, da se je Ksenija začela spreminjati, ko ji ni izkazala podpore v sporu z Gregorjem Čeglajem. Ana pa je dejala, da jo je nekdanja prijateljica dobesedno terorizirala.

Po drugi strani Ksenija vztraja, da je bila žrtev, in pravi, da se bo še naprej pravno borila za pravico.

Dve leti sodnih postopkov in osebnih napadov

Sedaj je spregovorila Ksenija Kranjec, ki trdi, da je bila dve leti tarča javnega linča in da je v tem času prejela številne grožnje, tudi od neznancev.

»Na Instagramu sem dobivala ogromno groženj. Moški so mi pisali, da vedo, kje živim,« je povedala za Slovenske novice. Trdi, da je bilo na njen račun izvedenih več kaznivih dejanj, od objavljanja njenih zasebnih podatkov do deljenja njenih golih fotografij.

Ob tem dodaja, da jo je situacija psihično močno prizadela: »Čustveni davek je bil ogromen. Sem zelo močna oseba, a vsa ta dejanja so v meni povzročila nemir. Po vsem tem nisem bila več sproščena in se nisem počutila varno.«

»Ves čas sem imela občutek, da bo prišlo do nečesa hudega in, priznam – bilo me je strah. Nisem več živela tako, kot sem bila vajena. Lahko rečem, da so mi onemogočile življenje za dve leti,« je razkrila in dodala: »Zadnji dve leti so me paralizirale.«

Za ovadbo Laure Beranič so menda dokazali, da je bila lažna. FOTO: Instagram/Ksenija Kranjec/Laura Beranič

Pravi, da je poleg nje trpela tudi njena družina. Zdaj je del zgodbe končno dobil epilog: »Smo pri prvi zaključeni sodbi gospe C. O., v teku pa je še druga, ki se nanaša na isti člen, saj je javno na Instagramu delila moje gole fotografije. Upam, da se bo tudi ta sodba kmalu zaključila in da bom dobila povrnjene stroške.«

O sodnem postopku pravi: »Zdaj sem bolj vesela, a me čaka še dolga pot, da se vse skupaj zaključi.«

»Blati moje ime, kot da sem nekakšen vandal«

V postopku je tudi tožba, ki jo je proti njej vložila Beraničeva, potem ko jo je Ksenija obtožila lažne prijave.

»Kar se tiče Laure B., je proti meni vložila krivo ovadbo, ki jo je tožilka zavrnila. Dokazali smo, da je bila lažna, in želim, da za to tudi odgovarja. Prav tako želim povrnitev vseh stroškov, ki so mi že nastali in ki mi še bodo.«

»Jaz sem javna osebnost in si ne morem dovoliti, da se ona pojavlja na Instagramu s papirjem 'kako me je ovadila' in s tem blati moje ime, kot da sem nekakšen vandal. Seveda lahko kdorkoli prijavi kogarkoli, ampak jaz sem se odločila, da jo zaradi lažne ovadbe preganjam naprej – in dokazala sem že na sodišču, da je lagala. Ampak želim, da za to tudi odgovarja, zato bom šla še dlje,« je napovedala.

Javno blatenje, metanje kamnov, poškodbe

»Za vse storjeno – poškodbe na avtomobilu, metanje kamnov v stanovanje, javno blatenje mene, družine in prijateljic, deljenje osebnih podatkov, lažne ovadbe, deljenje mojih golih slik – sem na poravnavi želela samo 6000 evrov, kar je skoraj samo moj začetni strošek,« je razkrila Kranjčeva in dejala, da so ostale vpletene to zavrnile.

Zdravje se ji je močno poslabšalo zaradi stresa. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

»Zavrnile so to možnost, se mi še naprej posmehovale in prepričevale sledilce, da sodišč sploh ni. Da jaz potrebujem pomoč. No, zdaj je tu prva pogojna obsodba, izvršba, plus odškodnina in povračilo stroškov,« pravi in razkriva, da ji to prinaša le drobec zadoščenja, saj je bil čustveni davek vseeno velik.

»Vse to je tako zelo vplivalo name, da se mi je zdravje poslabšalo. Imela sem povišan tumor marker (high risk), kar je zdravnik povezal s prevelikim stresom. Na srečo se je vse dobro izteklo, a je moja družina mesece trpela v strahu,« razkriva Kranjčeva in pravi, da upa, da bo drame s sodišči kmalu konec.