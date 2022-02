Znana Slovenka brez dlake na jeziku o luksuzu na instagramu

Nives Orešnik, ki smo jo lahko spremljali v šovu Exatlon, je tudi priljubljena na instagramu. Tokrat je spregovorila o blišču na spletnih omrežjih. Pravi, da jo drage stvari in dobrine ne osrečujejo, vendar poudarja, da ne obsoja tistih, ki na to gledajo drugače. »Popolnoma razumem tiste, ki si privoščijo praktično vse. Zavedam se, da so za nekatere to "ambicije", želje, dokazovanje uspeha ter da marsiko čuti pritisk, da bi moral biti "enako ambiciozen in uspešen, ampak sem še vedno mnenja, da moramo znati poslušati sebe ne glede na IG objave, Tinder objave, verjet in zaupat vase in to, da sami vemo, kaj je za nas najbolje,« je (nelektorirano) zapisala Nives, ki pravi, da je drage torbice in avtomobili ne ganejo niti v njej ne vzbujajo slabih občutkov.

Zapis, ki mu ploska veliko ljudi. FOTO: Instagram, Nives Orešnik

Ravs med 'sanjskimi dekleti'

Za primer je Orešnikova dala prepir med udeleženkami Sanjskega moškega, saj pogosto druga drugi očitajo, kdo jim je 'sponzoriral' potovanja. Laura je denimo poleti Tjaši in Mary, ki sta dopustovali na Merlakovi jahti, sporočila, da sta ogabni in da naj še naprej »dajeta noge narazen«.

Nives te dni dopustuje v Turčiji, zato je mnoge sledilce zanimalo, kdo ji je plačal dopust. »Ne skrbite, sama sem si plačala dopust (saj vem, da tega niste vajeni po vseh teh razkazovanjih tujih jaht, avtov in 'boatov' pijač na mizah od drugih punc, ampak ja …«