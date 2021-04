Znana Slovenka alkoholizem zamenjala za odvisnost od posegov (VIDEO)

Že pet mesecev trezna

Razvpitase že nekaj časa ni pojavila v javnosti. Zdaj pa je razkrila, kako je bilo na ponesrečenem lepotnem posegu. Na eni izmed estetskih klinik si je namreč dala povečati ustnice. Kot je dejala, je bila klinika videti profesionalna. A po posegu so ji usta začela močno zatekati in so postala modra.Ko je po posegu zaskrbljeno klicala na kliniko, so jo tam pomirili, da bo vse v redu. A je vseeno odšla v bolnišnico, kjer so ji pojasnili, da je prišlo do napake pri vbrizgavanju in bi ji ustnice, kot je pojasnila, lahko celo odmrle. Napovedala je pravne postopke proti kliniki in bo odgovorne tožila.Dodala je, da je vesela, da je že pet mesecev trezna. Na to je zelo ponosna, a po drugi strani pravi, da je odvisnost od alkohola zamenjala za odvisnost od lepotnih posegov.Svoje oboževalce je tudi pozvala, naj pred lepotnim posegom skrbno premislijo in dobro preverijo ustanovo, kjer ga bodo opravili.