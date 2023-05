Znana Slovenca zapuščata Slovenijo! Selita se na drugi konec sveta

Znana podjetnika in vplivneža Miha in Jasna Culiberg se z družino selita na drugi konec sveta. Kot je Jasna razkrila svojim sledilcem na družabnih omrežjih, sta pred dvema mesecema dobila ponudbo, ki je enostavno nista mogla zavrniti. Med pripravami, da se z družino odpravita na pot okoli sveta, je Miha dobil ponudbo za delo v Salvadorju.

Jasna je v videu, ki ga je objavila na Instagramu, povedala, da se je družina celo leto pripravljala na to, da se konec junija odpravijo na pot okoli sveta, pred dvema mesecema pa je Miha dobil ponudbo za delo, ki so jo sprejeli z odprtimi rokami. Medtem ko je Miha že odpotoval čez lužo, se Jasna z otroki v teh dneh poslavlja od prijateljev in družinskih članov.

V posnetku, ki ga je objavila pred dnevi, je razkrila, da sprememba otrokom ne predstavlja težave, saj so navajeni potovanj, poleg tega pa že dobro leto vedo, da bodo zapustili Slovenijo. Razkrila je še, da bo njen mož razpet med Slovenijo in Salvadorjem, medtem ko bo ona z otroki živela v tej južnoameriški državi in od tam vodila podjetja, ki jih ima v Sloveniji.