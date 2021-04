Znana Slovenca v knjigi razkrila, kako do milijarde dolarjev

Iza v knjigi odgrinja tančico z vsega: od ustanoviteljev in njihovega poslanstva reševanja planeta do nenavadne, a učinkovite uporabe kristalov znotraj ustvarjalnih prostorov podjetja Outfit7. FOTO: TANIA MENDILLO

Če odločitev ni smiselna, je napačna. Vse stvari morajo biti enostavne.

Sedem let, milijarda dolarjev, nešteto lekcij, razčlenjenih v odločilna poglavja in strnjenih v navdihujoče branje. Vse to in še več zajema biografski oziroma poslovni romanin, ki sta ga poimenovala Iza in samorog, napisal pa ga jeUstanovitelja milijardnega tehnološkega start upa v njem razkrivata, kako si je mogoče zamisliti sto milijonov dolarjev in zaslužiti desetkrat toliko. To jima je uspelo v zgolj sedmih letih, ob tem pa pravita, da sta živ dokaz, da je mogoče zgraditi milijardnega samoroga v tako kratkem času, če človek preprosto sledi svojemu poslanstvu.»Najpomembnejša lekcija, ki sem se jo naučil o sprejemanju odločitev, je vedno uporabljati zdravo kmečko pamet. Če odločitev ni smiselna, je napačna. Vse stvari morajo biti enostavne,« o tem, kako uresničiti svoje poslanstvo, pravi Samo Login, ki je dodal, da v Sloveniji trenutno stanje žal ni naklonjeno mladim podjetnikom, ki si želijo zagnati svoj posel. Iza Login je poudarila, da je knjigo začela snovati še pred prodajo podjetja Outfit7 leta 2016.»V tistem času sem analizirala, kako smo delali, kaj smo delali. Zakopala sem se v raziskavo, zakaj smo uspešni in zakaj drugi niso tako uspešni kot mi. V nekem pogovoru z Danijem se je pojavila ideja o knjigi, jaz pa sem mu rekla, da že dve leti premišljujem o tem. S to knjigo smo želeli ljudem dati neko dodatno vrednost,« je povedala. »V resnici so ovire, ki naj bi bile nepremostljive, po navadi izgovori,« iskreno pravi Samo Login, z Izo pa sta spregovorila tudi o tem, kako so ju novinarji zadnja leta ves čas spraševali o denarju in davkih, sama pa sta ljudem vedno želela svojo zgodbo predstaviti na svojevrsten način.»Preden smo se dogovarjali za intervjuje, sem novinarje vedno spraševala, kaj bodo bralci imeli od njih, ali bodo lahko najine besede tudi izvedeli, uresničili,« o medijski izpostavljenosti v zadnjih letih pove Iza, ki je izjemno zadovoljna in srečna, da lahko s Samom svoje znanje ljudem predajata prek romana.