Znana Slovenca sta svetu oznanila: »Dobrodošla doma, deklica« (VIDEO)

Poznate ju iz oddaje Super par. To sta vplivnica Katarina Benček in njen partner Marko Pavlović. Svetu sta danes sporočila veselo novico. Postala sta mami in oči.

Tako sta na instagramu delila posnetek sklenjenih dlani in pripisala: »Dobrodošla doma, deklica.«

Srečna starša za zdaj imena punčke nista razkrila.

Ob veseli novici čestitamo tudi v našem uredništvu.