Znana Slovenca šokirana: to je naredila natakarica v ljubljanskem lokalu (FOTO)

Maruša in Luka Bračun, ki ju je širna Slovenija spoznala v oddaji Vrtnice in vino, kjer so komentirali dogajanje v šovu Sanjski moški, imata vse več sledilcev tudi na instagramu. Tam razpravljata o vsakdanjih zadevah in tegobah na sproščen in zabaven način.

Tokrat je Luka razkril, kaj je Maruša doživela v znanem ljubljanskem lokalu. S sosedo sta se tja odpravili na sladoled, račun pa je poravnala s kartico. Ob tem pa je doživela nekaj nenavadnega. Natakarica ji je dejala, naj na POS-terminalu označi, koliko napitnine bo dala. Pri tem pa naj bi ji še gledala pod prste, kaj bo izbrala.

Poteza natakarice ju je presenetila. FOTO: Instagram

Od 5 do 20 odstotkov

V vse več lokalih in restavracijah po Sloveniji je mogoče ob plačilu računa z bančno kartico pustiti tudi napitnino. Gostje morajo pri plačilu računa na zaslonu izbrati eno od možnosti, s katero določijo, koliko napitnine želijo pustiti (5, 10, 15 ali 20 odstotkov), lahko pa izberejo tudi možnost, da napitnine ne bodo dali. Da se ob tem počutijo čudno, so pred dnevi nekateri tarnali že na enem izmed slovenskih forumov. »Neprijetno, da si se o napitnini sploh prisiljen odločati – in to pred osebjem. Ne gre več za spontano samovoljno in samodoločeno nagrado za prijazno storitev, temveč za vsiljeno provizijo, zarad katere bo delodajalec znižal svojo urno postavko,« meni eden od uporabnikov.