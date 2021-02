Znana Slovenca poskrbela za presenečenje

Otroke želita naučiti, da je prijateljstvo med človekom in živaljo nekaj neprecenljivega.

Druženje z živalmi je čudovita izkušnja, ki ti lahko ogromno da.

Tik pred dnevom zaljubljenih so v Gmajnicah gostili posebne obiskovalce – znana slovenska vplivnežainoziroma Cool Mamacita in Cool Fotr, ki sta se z otroki odpravila v Zavetišče Ljubljana in v imenu podjetja Spar Slovenija tamkajšnjim kosmatincem dostavila posebno presenečenje.Družinica se je med obiskom seznanila z delovanjem zavetišča, zaposlenimi in predanimi prostovoljci, zavetiške živali pa nahranila s pasjo in mačjo hrano. Teja in Jani se zavedata, da je prijateljstvo, ki se stke med človekom in živaljo, neprecenljivo, česar želita naučiti tudi svoje najmlajše. »Druženje z živalmi je čudovita izkušnja, ki ti lahko ogromno da. Odraščanje s kosmatinci otroke uči odgovornosti in empatije, prav vsakemu lastniku pa domača žival izkazuje predanost, zvestobo in ljubezen,« sta sklenila Teja in Jani, ki v sklopu letošnje Garfieldove akcije Spar Slovenija razkrivata, kako osupljiv je živalski svet.V ta namen bodo del sredstev od prodaje albumov Rekordomania 2 namenili nakupu pasje in mačje hrane Scotty in Molly Premium. V Sparu bodo osmim zavetiščem za živali iz petih slovenskih regij namenili skupno za dve toni hrane.