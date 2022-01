Znana Slovenca obtičala na Karibih: ne moreta do otrok, do zdravil

Potem ko je jeseni sedemčlanska družina skupaj potovala po Afriki, sta se Miha Culiberg in Jasna Žaler Culiberg, poslovneža in popotniška blogerja konec leta le v dvoje podala na romantično popotovanje na Jamajko in Kajmanske otoke. Toda potovanje, ki je bilo darilo za Jasnin 40. rojstni dan, se je ob koncu spremenilo v pravo nočno moro. Par je zaradi covida namreč obtičal na tisoče kilometrov stran od doma in od njunih petih otrok.

Kot sta pojasnila, sta morala na Kajmanskih otoki zaradi pozitivnih testov v strogo izolacijo in se znašla v veliki stiski. Velik del njune prtljage je ostal na Jamajki, kjer imata tudi najet avto, prav tako tudi ključe od njunega avtomobila, ki je parkiran na letališču v Műnchnu. »Nimava hrane, zmanjkuje nama tudi zdravil, ki jih jemljeva,« sta povedala v objavi in zaprosila za kakršen koli kontakt, ki bi jima lahko pomagal na Jamajki.

Seveda pa nadvse pogrešata svoje otroke, ki so doma ostali z varuško. Prva možnost, da se vrneta domov bo šele po dveh tednih, če bosta seveda na testiranju negativna.

Pred dnevi je sicer Jasna že objavila tudi zapis o negativnih komentarjih, med katerimi dobivata očitka, kako egoistična sta, ker potujeta sama, brez otrok. Tako je zapisala (nelektorirano):

»Boli ko pišete: “kako egoistična sva”, da potujeva brez otrok. Jih pustiva doma. Razmišljava. A odgovorit diplomatsko ali čisto odkrito?

Nima smisla ovinkariti, olepšavati svoje misli in prepričanja. Vsi, ki naju poznajo, vedo, da sva najpomembnejša midva, en drugemu. Brez naju ni otrok, brez naju jih nikoli ne bi bilo. In pustiti otroke v varnem zavetju, se posvetiti 1000% en drugemu, se ljubiti 3x na dan in klepetati, delati plane, revizije, narediti kaj norega, kot v mladosti, se spočiti, naspati, spoznavati nove zanimive in uspešne ljudi, je po najinem mnenju vredno več in najbolj dragoceno darilo tudi za otroke. V tempu ki ga imava, v skrbeh in odgovornostih vzgoje petih otrok, kreditov, petih firm, zaposlenih, je odklop in filanje baterij nujno, da se še najdeš, čutiš in ljubiš. In ohranjaš fizično in psihično zdravje. In najini otroci? En sam ponos. Redki so tako samostojno, pozitivno usmerjeni, samozavestni in nekomplicirani.

Veste kaj mi je rekla 7 letna Mija ko sem pred odhodom cincala, če bi šla? “Mami, to je tvoje darilo od očija za rojstni dan, ki ga nisi mogla praznovat. Zaslužiš si ga. In mi imamo že plane z Uršo in nič nismo žalostni. Če ostaneš doma ne bomo šli smučat in pekli keksov in za novo leto nas boš poslala spat prej kot Urša. In vsi bomo v tvoji postelji lahko spali. In veš kaj mami? Jaz bom tudi kdaj šla sama z mojim možem, saj ne moreš vedno samo za nas skrbet, tudi za očija moraš, če ne si bo našel drugo ženo, kaj pa bomo pol? Padla sem na rit. In veste kaj, predvsem drage dame, me, ki bolj kompliciramo. Če imate rade otroke, se posvetite možem. Hvaležni vam bodo.«