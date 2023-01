Znana slovenska voditeljica je postala mamica

Priljubljena radijska voditeljica Anita Gošte je postala mamica. »Na svet je prijokal mali Oliver. Draga Anita, iskrene čestitke,« so zapisali na uradnem facebook profilu znanega komercialnega radia. Trenutke po rojstvu je kmalu obelodanila tudi na instagram profilu.

Spomnimo, glasbena urednica in voditeljica, po izobrazbi profesorica slovenščine, je tik pred porodom na silvestrovo tradicionalno vodila radijsko oddajo, dolgo 16 ur. Torbo za v porodnišnico je zato imela kar s seboj. »Otrok ni bil načrtovan in skoraj dva meseca nisem vedela, da sem noseča. V tem času sem bila še na štirih letalih, počasi pa je bilo predvsem partnerju sumljivo moje počutje in občutljivost za določene vonjave. Na splošno mislim, da je morda res lažje, če se stvari ne delajo na silo, vsekakor pa sem v velikem sočutju do žensk, ki se zelo trudijo zanositi. Iz srca jim želim čim prej dve veseli črtici,« nam je slab mesec pred porodom zaupala v intervjuju in dodala, da njen partner sicer živi v tujini, a se bo očitno zdaj preselil v Slovenijo.

Iskrene čestitke tudi iz našega uredništva.