Znana radijca prijatelja, še preden sta dobila oddajo

Radijska voditelja Anja Ramšak in Robert Roškar nista zgolj sodelavca, ki skupaj vodita Šou domov na Radiu 1, ampak tudi resnično dobra prijatelja, ki se razumeta pred in za mikrofonom. Anja se je nedavno spomnila na njuno obletnico prijateljstva ter na facebooku pod fotografijo zapisala, da pred štirimi leti res še nista imela svojega radijskega šova, sta pa bila skupaj na Snežniku.

»Poznala sem ga samo površinsko, zdaj pa poznam tudi njegove globine, in te globine so mi blizu. Pred njim lahko rečem kar koli in se ne počutim slabo. Je pa ta prijateljski odnos lahko kar problematičen na delovnem mestu. Ko kdo zboli, noče zafrkniti drugega, da bi moral ta delati sam. Tako da morava večkrat okregati drug drugega, v smislu, da če sva bolna, ostaneva doma in da bo drugi, ki je zdrav, že preživel,« v smehu pove Anja, Robert pa jo v smehu dopolni: »Ja, zdaj se imava res rada. Upam si trditi, da vem zelo veliko o tem, kaj se ji dogaja v življenju, in ona zelo veliko ve tudi o meni. Ima nekaj mojih posnetkov in fotografij, ki jih nima nihče drug.« Zaradi časovne stiske v gore ne hodita več tako pogosto, družita se raje na kavi in pa seveda v službi med 14. in 18. uro. »Sicer pa vsakič, ko greva na kosilo, večerjo, pijačo, zabavo, ugotavljava, da nama tovrstna druženja dobro denejo in da se imava super tudi takrat, ko ni mikrofona,« zaključita v en glas.