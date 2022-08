Znana Ptujčanka spet ljubi, to je njen novi (FOTO)

Ptujčanka Ana Vurcer, pevka in glasbenica, ki je od leta 2014 bolj znana kot ena od treh članic skupine Učiteljice, je še lani ob tem času strastno navijala na tribunah nogometnih stadionov, in sicer je bila, kadar ji je to čas le dopuščal, med najglasnejšimi navijači Nogometnega kluba Celje.

Njeno srce je namreč gorelo za 192 centimetrov visokega vratarja Matjaža Rozmana, o katerem pa priljubljena glasbenica v času njunega razmerja ni želela govoriti. Z nogometašem sta se razšla, Ana pa ni dolgo žalovala, temveč je sorodno dušo našla v temnolasem in postavnem Nikoli Mudniću, o katerem ni veliko znanega.

Postavna Ptujčanka je ena od treh članic skupine Učiteljice. FOTO: BOJAN DRAGOJEVIĆ

Zaljubljena pevka, ki je bila pred leti zaročena z Bojanom Dragojevićem, lastnikom glasbenega studia Empire, producentom in aranžerjem, zaradi katerega se je za nekaj časa celo preselila v Beograd, tudi tokrat ostaja skrivnostna, s svojim najdražjim namreč najraje uživa daleč od oči javnosti.