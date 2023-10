Lep jubilej je v četrtek, 12. oktobra, praznovala znana ljubljanska gostinka Tatjana Železnik, ki brbončice svojih gostov razvaja na ljubljanskem Gornjem trgu v Taverni Tatjana. Oštirka, ki jo izjemno ceni tudi ljubljanski župan Zoran Janković in se pogosto oglasi v njeni restavraciji, je okroglih sedemdeset let v družbi prijateljev, med katerimi so bili številni odvetniki, zdravniki in poslovneži, praznovala v Hribarjevi dvorani na Ljubljanskem gradu. Tatjana Železnik je na Ljubljanskem gradu praznovala 70 let. FOTO: Marko Feist Za glasbo dobro poskrbljeno Za glasbo so skrbeli Stiški kvart...