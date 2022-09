Znana novinarka spakirala 'kufre' in zapušča RTV Slovenija

Kadrovskim preobratom v ekipi RTV Slovenija ni videti konca. Zaposleni se delijo zaradi (ne)podpore vodstvu, kar nekaj gledalcem znanih in manj znanih voditeljev in novinarjev pa je vrste, v katerih so leta in leta zvesto delovali, zapuščajo. Ena v nizu je tudi novinarka, ki smo je vajeni na malih zaslonih, Vesna Deržek Sovinek. Pred dnevi je to sporočila svojim prijateljem prek facebooka in delila objavo kolega, ki nedvomno pove veliko o stanju duha v hiši na Kolodvorski: »Arogantna sodelavka, ki je nihče ni maral, ki z njo nihče ni želel delati, je spakirala kufre. Adijo, pa ne vračaj se.«

Njegov komentar je pospremila z besedami: »No, tako, zdaj veste.«

Vesna Deržek Sovinek. FOTO: Ljubo Vukelič, Delo

Deržek Sovinekovi so nekateri kolegi očitali, da je stopila na stran vodstva in ni držala skupaj s tistimi, ki so proti njem. Pod objavo je bilo tako moč prebrati veliko zapisov kolegov in kolegic, nekateri so bili očitajoči, drugi dobronamerni, praktično brez izjeme pa so ji zaželeli lepo prihodnost, kamor koli že gre. Ali so slabi odnosi znotraj kolektiva razlog za njen odhod, ni znano, niti to, kam odhaja.

Mimogrede, objava Deržek Sovinekove ni več dostopna ...