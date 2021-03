Znana novinarka se poslavlja: Pop, hvala in na svidenje

Novinarkazapušča portal 24ur.com, ki mu je posvetila tri leta življenja. Kot je sporočila na twitterju, kjer je precej aktivna, danes zanjo ni navadna nedelja, saj je zadnja delovna v tej medijski hiši.Pušnikova se je poslovila tudi na facebooku, kjer je zapisala (nelektorirano):»Skoraj nemogoče je zadušiti potrebo po pisanju, ko se od koga ali česa poslavljam. Navzven mi morda uspe, a moja slovanska duša je pač takšna: pogosto melanholična, nemalokrat nostalgična, zadržano sentimentalna ...A danes, ko me čaka zadnji dan v redakciji 24ur.com, nekako ne najdem tistih pravih besed.Teden manj kot tri leta sem dala tej naši bajti. Ona, no, njeni ljudje, pa meni vse, kar me dela novinarko. Znanje in glas.“Diamanti se brusijo pod pritiskom” attitude. Predvsem pa sodelavce, ki so postali prijatelji, družina.Na svidenje je najlepše slovo v našem jeziku. Ker rečeš adijo z mislijo na naslednje srečanje.Zato na svidenje, POP. Vedno boš moj prvi.«