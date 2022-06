Ste vedeli, da priljubljeni zdravnik Zver ljubi znano novinarko?

Televizijska novinarka oddaje Svet Sara Volčič je razrila, kdo ji je ukradel srce. Gre za znanega slovenskega zdravnika Sama Zvera, o katerem smo pred kratkim pisali, saj je v oddaji Ena na ena v zelo iskrenem pogovoru med drugim razkril, da ima parkinsonovo bolezen.

Spoznala sta se pri njenih 44 letih, ko je že mislila, da ljubezni ne bo več našla. Kot je povedala za Svet 24, ji je bil Samo poslan iz nebes: »Spoštujem ga in cenim, kako zelo preprost in srčen človek je, ne glede na to, da je vrhunski strokovnjak. Pomaga vsakemu, zanj so vsi bolniki enaki. Imava podobna značaja in sva močni osebnosti: zelo hitra, impulzivna.« Simpatična novinarka je povedala, da ji je Samo Zver vrnil vero v ljubezen, čeprav še ne živita skupaj. Ona ima iz prejšnje zveze dve hčerki, Zver pa tri otroke. Vsi naj bi se med sabo lepo razumeli.