Znan slovenska igralka okužena, virus ima tudi njena družina

Vse daljšemu seznamu Slovencev, ki so se okužili z novim koronavirusom, se je v zadnjh dneh pridružila znana slovenska igralka.je sporočila, da je okužena cela njena družina.»Kako dragoceni so lepi spomini. Še posebej zdaj, ko sem bolna jaz in vsa moja družina, se hranim z lepimi podobami, mislimi, občutki,« je zapisala ob fotografiji iz nekih bolj brezskrbnih dni, ko je uživala ob morju na hrvaškem otoku Cresu. »Hvaležna sem, da nam ni huje in da tako lepo skrbimo drug za drugega,« je še dodala 49-letna igralka, ki ima skupaj z možemsinovainNini, ki je zaslovela s filmom Outsider, zadnja leta pa jo lahko gledamo tudi na malih zaslonih v serijah Usodno vino, Reka Ljubezni in Najini mostovi, so oboževalci pod objavo na družbenih omrežjih zaželeli čim hitrejše okrevanje in ji pošiljajo pozitivne misli.