Znana Slovenka razkrila tegobo, ki ji med nosečnostjo ne more uiti (FOTO)

Sredi poletja je Lea Filipovič bolj znana kot Lepa afna razkrila lepo novico, in sicer, da za njen trebušček niso krive testenine. Od razkritja pa je njen trebušček vidno zrasel in ne more ga več skriti. Ob vsem, kar se ji dogaja, pa je spesnila tudi spodnje vrstice in s tem razkrila, katera je največja tegoba, ki jo je doletela v blaženem stanju.

Zbudim se. Lulam.

Jem. Lulam.

Pijem. Lulam.

Sprehod. Lulam.

Spim. Lulam.

Lulam. Lulam.

Lulam.

Pred kratkim je na simpatičen način razkrila, ali je v trebuščku deček ali deklica. Spol otroka sta s partnerjem Anžetom nakazala tako, da sta si postregla z rožnatimi makroni. Tako sta razkrila, da pričakujeta deklico. V komentarjih se je že oglasilo veliko oboževalcev, ki so vplivnici in njenemu partnerju iz srca čestitali.