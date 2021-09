Znameniti Jančarjev roman prvič na odru (FOTO)

Pisatelj Drago Jančar, po novem tudi častni doktor Univerze v Mariboru

Nekdanji minister za kulturo dr. Slavko Gaber v družbi nekdanje ministrice in političarke Katarine Kresal FOTOGRAFIJE: MARKO PIGAC

Glavna igralka Nataša Matjašec Rošker ob gospodarstveniku Tomažu Orešiču in njegovi ženi Tijani ter Marku Lukiću in njegovi ženi Alenki

Ne zgodi se pogosto, da ima avtor večkrat nagrajenega in kultnega romana To noč sem jo videl hkrati podelitev častnega doktorata in premiero v rojstnem mestu in na istem dvorišču., eden najboljših slovenskih pisateljev, je minuli teden doživel prav to.V mariborski Drami so namreč premierno uprizorili veliko mednarodno koprodukcijo To noč sem jo videl v režiji, ki velja za eno najbolj pričakovanih predstav letošnjega leta.Nastala je v sodelovanju SNG Maribor, dunajskega Burg-teatra, srbskega Jugoslovenskega dramskega pozorišta ter Cankarjevega doma.