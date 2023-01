Zmelkoow pomahali v slovo

Skupina Zmelkoow je že lani napovedala slovo v letu 2023. Krivca za to drastično in preventivno dejanje niso iskali, ampak se je javil kar sam. Pravzaprav jih je bilo več, in sicer globalno segrevanje, bacili, jedrske grožnje in človeški škodljivci. Vse te grožnje, ki nam visijo nad glavo, so jih prisilile v pravočasno in napovedano poslavljanje v obliki velikih poslovilnih koncertov. Hkrati so se s poslavljanjem rahlo cinično in ironično dotaknili tudi poslovilnih in nato povratniških turnej nekaterih stanovskih znancev, sami pravijo, da so takšna skupina, ki si to lahko privošči in poslavljanje izpelje – iz vljudnosti. Za vsak primer in pravočasno. To jim je tudi uspelo. Koncert so že pred koncem lanskega leta razprodali in v Kinu Šiška pripravili enkraten večer. Za zdaj kaže, da bodo Zemlja in nekateri njeni prebivalci zdržali še toliko, da se bodo Zmelkoow lahko poslovili še drugič, v začetku marca na Štuku v Mariboru.

Skupina Zmelkoow daljnega leta 2010