Zmagovalka talentov zvabila solze v oči

Takole je zapela varovancem doma starejših občanov v Novi Gorici. FOTO: Facebook

Pevka, ki je leta 2011 zmagala v šovu Slovenija ima talent, je danes mamica trem otrokom, ki so stari 3, 5 in 12 let. Nikoli ni skrivala, da pogreša nastope oziroma glasbeno kariero, vendar se je pred leti zavestno odločila, da njena prioriteta ostaja družina.Julija, ki je prvega moža izgubila v tragični nesreči, ko je najstarejša hči štela le tri leta, se je znova poročila leta 2016, trenutno pa uživa v materinskih radostih in družinskem življenju. Je pa pred dnevi znova prijela za mikrofon in se znašla v središču pozornosti, nastopila je namreč pred domom starejših občanov v Novi Gorici in z angelskim glasom zvabila solze v oči številnih, ki so poslušali njeno petje.»Julija Kramar nam je pričarala prazničen dan. Njena milina in pozitiva sta nas pomirili in razveselili. Hvala čudovitemu angelskemu glasu ene in edine Julije Kramar,« so veselje izrazili na spletnem profilu doma upokojencev in objavo dopolnili s fotoutrinki.